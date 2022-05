Hanau - Nach dem Tod zweier Geschwister in Hanau sucht die Polizei weiter nach dem Tatverdächtigen. Die Fahndung dauere an, sagte ein Polizeisprecher am Freitag. Auch die Staatsanwaltschaft gab keine neuen Details preis: "Die Fahndung läuft auf Hochtouren", sagte die Hanauer Staatsanwältin Lisa Pohlmann.