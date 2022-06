Kriminalität Getötete 15-Jährige - große Anteilnahme bei Trauerfeier

Die Brutalität und das Alter der Betroffenen sorgte in der Region und vor allem in dem oft als schwierig beschriebenen Ortsteil für Entsetzen. "Es herrscht Fassungslosigkeit", sagte Ulrich Hagedorn, Geschäftsführer der örtlichen Arbeiterwohlfahrt, die mit Sozialarbeitern in Fredenberg aktiv ist.