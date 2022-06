Kriminalität Getötetes Baby Rabea - Mutter identifiziert und festgenommen

Vor kurzem habe das Landeskriminalamt der Mordkommission den Treffer mitgeteilt, so die Ermittler. Am Mittwoch kam es zur Durchsuchung bei der Verdächtigen, die mit ihrer Mutter (44) und dem Bruder (22) zusammen wohnt, sowie beim Lebensgefährten (40) der jungen Frau in Mettmann. "Die Maßnahmen dienten der Auffindung des möglichen Tatortes sowie der Spuren- und Beweissicherung", so die Polizei.