Kriminalität Missbrauch von Kindern: Fotograf zu Haftstrafe verurteilt

Strafmildernd wertete die Kammer unter anderem, dass der Angeklagte mit der Verurteilung "beruflich vernichtet" sei, "zumindest im Bereich der Kinderfotografie". Als strafschärfend sah das Gericht das planvolle und "konsequent umgesetzte" Vorgehen.

Die Kammer setzte den Untersuchungshaftbefehl gegen den Fotografen außer Kraft. So verließ der Angeklagte das Gerichtsgebäude nach rund 15 Monaten in der JVA Köln-Ossendorf auf freiem Fuß. Sollte das Urteil in dieser Form rechtskräftig werden, erhielte er irgendwann einen Termin zum Haftantritt. Die Staatsanwaltschaft erhob noch im Saal Beschwerde gegen die Haftverschonung. Das Verteidiger-Team kündigte an, Revision gegen das Urteil einzulegen.