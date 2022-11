Zweiter Täter strafunmündig

Der 14-Jährige sitzt in Untersuchungshaft, sein mutmaßlicher Mittäter war zum Zeitpunkt der Tat noch strafunmündig. Eine strafrechtliche Verfolgung ist daher ausgeschlossen. Laut Staatsanwaltschaft ist es Sache des Jugendamts, "ob und welche erziehungsrechtlichen Maßnahmen gegen ihn getroffen werden". Früheren Angaben zufolge will das Jugendamt die Unterbringung in einer Kinder- und Jugendpsychiatrie erreichen, die vom Familiengericht angeordnet werden muss. Der Junge wurde wie auch der 14-Jährige von einem Psychiater begutachtet.