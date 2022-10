Kriminalität Liebesschwindler-Bande auf Mallorca zerschlagen

Von den Online-Liebesschwindlern wurden nach den bisherigen Erkenntnissen der spanischen Polizei Frauen unter anderem in Deutschland, Italien, Spanien, Finnland, Luxemburg, Polen, Litauen, Rumänien, Kroatien und der Slowakei betrogen. Das mit der Vortäuschung von Liebe erschwindelte Geld sei von Strohleuten auf Konten ins Ausland, unter anderem in Indonesien und Malaysia überwiesen und auch in Bitcoins investiert worden.