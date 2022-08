Kriminalität Mallorca: Deutscher erneut wegen Brandstiftung festgenommen

Am Samstag soll der Mann nun in der Nähe des Küstenortes Santa Ponça in der Gemeinde Calvià im Südwesten der Insel einen neuen Waldbrand verursacht haben. Da die Feuerwache nur wenige Meter entfernt war, konnten die Flammen den Berichten zufolge schnell gelöscht werden. Augenzeugen hätten ihn belastet, berichteten die Digitalzeitung "Crónica Balear" und andere Medien. Zudem habe die Polizei bei ihm eine Tüte mit drei Feuerzeugen gefunden, hieß es.