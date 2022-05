Kriminalität Millionen-Coup von Emmerich: Zollmann gibt heiße Spur

Mehr darf er nicht sagen, weil in Deutschland und Polen in einem eng abgestimmten sogenannten "Spiegelverfahren" die Ermittlungen weiterlaufen. Keine Antwort gibt es auch zur besonders spannenden Frage nach der Millionenbeute. Wo das viele Geld geblieben ist, sagen die Ermittler vorerst nicht, oder sie wissen es selbst nicht.

Der mutmaßliche Tippgeber, der deutscher und polnischer Staatsbürger ist, besitzt Wohnungen in Köln und in Görlitz nahe der polnischen Grenze. Beide wurden bereits am 10. Mai durchsucht, ebenso sein Büro in der Zollbehörde in Bonn und zahlreiche Objekte in Polen. Die anderen Festgenommenen waren nach bisherigem Ermittlungsstand eine Polin, die als Vermittlerin fungiert haben soll, und zwei polnische Männer, die die Tat ausgeführt haben sollen.

Von Zeugen beobachtet

Zeugen hatten am Tattag gesehen, wie dunkel gekleidete Männer mit Strickmützen einen weißen Transporter mit den Tragetaschen beluden. Zuvor hatten sie Bohrgeräusche gehört, aber nicht die Polizei gerufen. Später war der vierte Verdächtige - wahrscheinlich der, der Schmiere gestanden hatte - mit einem Auto weggefahren.

"Nordrhein-westfälische und polnische Behörden haben 18 Monate akribisch ermittelt und grenzüberschreitend zusammengearbeitet", lobte NRW-Innenminister Herbert Reul (CDU). So sei es gelungen, einen spektakulären Kriminalfall zu lösen. "Hier wurden mutmaßlich Schwerkriminelle festgenommen, die professionell agiert und sogar Trugspuren gelegt haben – ein Indiz dafür, dass sich selbst ausgeklügeltste Verbrechen nicht lohnen", sagte der Minister.

Trugspuren sollten Ermittler nach einer Tat in die Irre führen. Im Emmericher Fall sollen die Täter nach dpa-Informationen falsche DNA-Spuren am Tatort hinterlassen haben.

Der für den Zoll zuständige Polizeigewerkschafter Frank Buckenhofer hatte nach der Tat scharfe Kritik an den Sicherheitsvorkehrungen in Zollstellen geübt. Dort fehle es - vor allem nachts - an bewaffnetem Sicherheitspersonal und vielfach an der baulichen Infrastruktur. "Wenn Beamte nachts drei Millionen beschlagnahmen, könnten sie die nicht kurzfristig sicher unterbringen", sagte Buckenhofer. "Daran hat sich auch eineinhalb Jahre nach Emmerich nichts geändert."