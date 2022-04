Kriminalität Prozess gegen Messerstecher von Würzburg beginnt

Der Vorwurf der Generalstaatsanwaltschaft lautet unter anderem auf Mord in drei Fällen sowie versuchten Mord in elf Fällen, da ein Opfer zweimal an unterschiedlichen Orten attackiert wurde. Rechtlich betrachtet sind das zwei Mordversuche.

Im Jahr 2015 wurde der Migrant erstmals in Deutschland registriert. Seither fiel er mehrmals wegen psychischer Probleme auf. Bis zum Tattag hatten die Behörden aber nach eigenen Angaben keine Hinweise darauf, dass der Mann andere Menschen gefährden könnte.