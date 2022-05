Kriminalität Prozess um tödliches Autorennen in Hamburg

"Im Spiegel sah ich was auf mich zukommen", sagte am Montag ein Lastwagenfahrer als Zeuge. "Wie ein grauer Schatten. So ein Schreck!" Ein silberner Wagen habe seinen Sattelzug vorne links berührt und sei dann in Schlangenlinien gegen die Mittelleitplanke gestoßen, sagte der 63-Jährige. Der Pkw habe eine volle Drehung gemacht und sei mit der rechten Seite gegen einen Container-Lastwagen geprallt.