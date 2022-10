Duisburg - Wegen des Verdachts des Versicherungsbetrugs und der Geldwäsche haben Polizisten in drei Städten Nordrhein-Westfalens und in Berlin am Mittwochmorgen eine Durchsuchungsaktion gestartet. Zeitgleich würden mehrere Wohnungen und drei Gewerbeobjekte in Duisburg, Essen, Düsseldorf und Berlin durchsucht, sagte ein Sprecher der Polizei Duisburg der Deutschen Presse-Agentur.