Kriminalität Schüsse auf Rabbinerhaus bei Synagoge - Reul: "Anschlag"

Israelischer Botschafter Prosor verurteilt Schüsse

Nordrhein-Westfalens Innenminister Herbert Reul (CDU) sprach von einem "Anschlag". Der Botschafter Israels in Deutschland, Ron Prosor, schrieb auf Twitter: "Die Schüsse auf die alte Synagoge in Essen zielen nicht nur auf die jüdische Gemeinde in Deutschland, sondern sind eine Bedrohung für die gesamte deutsche Gesellschaft."