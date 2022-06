Kriminalität Unbekannte feuern in US-Stadt in Menge - Tote und Verletzte

Zum Tatzeitpunkt am Samstag kurz vor Mitternacht befanden sich - wie am Wochenende üblich - Hunderte Menschen in dem Viertel mit zahlreichen Restaurants und Bars, wie Pace schilderte. Die Polizei hoffe durch Überwachungskameras weitere Hinweise zum Tathergang und zur Identifizierung der Täter zu bekommen. Bislang sei noch unklar, wie viele Schützen es gegeben habe und was das Motiv für die Tat gewesen sei.