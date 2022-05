Kriminalroman Commissario Brunetti und der Seelenstriptease

So grüblerisch und wehmütig ist Brunetti selten dahergekommen. ("Er verweilte auf dem Campo, voller Sehnsucht, die Dinge noch einmal zu sehen wie beim ersten Mal.") Er sinniert viel, Leon startet fast in Zeitlupe, mit langen Beschreibungen der kleinsten Gesten. So dauert es eine Weile, bis überhaupt ein mögliches Verbrechen in Sicht kommt. "Brunetti ist nachdenklicher geworden, weniger optimistisch", sagt die Amerikanerin mit Schweizer Pass der Deutschen Presse-Agentur. "Er ist ein bisschen unzufriedener mit der Welt, die er vorfindet."