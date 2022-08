Bundesaußenministerin Annalena Baerbock (Grüne) hob in Weimar die Bedeutung von freier Kunst und den Medien als "Herzschlag" für eine freiheitliche und pluralistische Gesellschaft hervor. In Zeiten, in denen russische Raketen Museen und Theater in der Ukraine in Schutt und Asche legten und Autokratien weltweit gesellschaftliche Freiheiten einschränkten, müsse auswärtige Kulturpolitik weiterhin fester Bestandteil der deutschen Außenpolitik sein, sagte Baerbock laut Mitteilung.