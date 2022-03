"Großes Loch im städtischen Haushalt"

Kulturdezernentin Ina Hartwig (SPD) begründet den "sehr schmerzhaften Schritt" mit finanziellen Nöten: "Die Pandemie hat ein großes Loch in den städtischen Haushalt gerissen bei gleichzeitig steigenden Kosten." Zusammen mit dem Montag, an dem Museen traditionell geschlossen sind, blieben alle Häuser damit rechnerisch betrachtet an zwei Tagen in der Woche geschlossen. Jährlich könnten so Kosten in Höhe von 750.000 Euro eingespart werden. Einen zweiten gemeinsamen Schließtag werde es nicht geben, sondern individuelle Schließzeiten.