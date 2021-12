Kunst oder Kitsch Wenn Frida Kahlos Skelette tanzen

Vor dem Betreten des Lichtspektakels in der MAAG-Lichthalle gibt es eine Zeittafel mit den Stationen in Kahlos Leben. Neben den Bildern werden auch Fotos an die Wände projiziert und die Stimme mit dem mexikanischen Akzent liest aus Originalschriften von Kahlo. "Wir haben alles, von Schulklassen über den klassischen Museumsgänger bis zu den jungen Urbanen, und TikToker", sagt Darko Soolfrank. Museen kämen eher steif daher. "Bei uns ist es lockerer, es gibt keine Hemmschwelle."

Elke Kollar, Vorsitzende des Bundesverbandes Museumspädagogik, findet den immersiven Ansatz spannend. Das Eintauchen könne die Wahrnehmung der Kunst schärfen, sagt sie der dpa. "Ich sehe dies nicht als direkte Konkurrenz zu Museen", sagt sie. Auch für Museen selbst könnten solche Formate attraktiv sein, denn für viele sei es eine Herausforderung, mit neuen Medien Schritt zu halten. "Das gibt einen neuen Zugang zur Kunst und bringt neues Publikum ins Haus."

Distanz zur Kunst verringern

Aus diesem Grund hat das amerikanische Indianapolis Museum of Art in Newfields 3000 Quadratmeter in der vierten Etage freigeräumt für seinen eigenen Lichtshow-Raum "The Lume". Zur Begründung hieß es, damit könnten Barrieren abgebaut werden zu Menschen, die glauben, nicht viel von Kunst zu verstehen, und die von Museen eher abgeschreckt würden. Zur Zeit wandern Besucher dort durch Van Goghs Kornfelder und unter seinen Sternenhimmeln.

Kollar vom Bundesverband Museumspädagogik sagt, alle Annäherungsweisen an Künstlerinnen und Künstler hätten ihre Berechtigung. Immersive Ausstellungen könnten Distanz zur Kunst auflösen. "Vielleicht sehe ich das Original ganz anders nach einer Immersion", meint sie. Kulturvermittler fragten sich oft, wie Museen zeitgemäßer gemacht werden könnten. "Wir müssen aufpassen, dass wir nicht nur nach klassischem Zielpublikumsschema arbeiten sondern auch sehen, was die Menschen wünschen", sagte sie.