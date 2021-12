Kunstradsport Kunstradfahren beginnt mit Balance

Was aber haben die ganzen Aufbauten mit Kunstradfahren zu tun? Das erklärt Sammet, 40 Jahre alt, Vereinsvorsitzender und mehrfacher Deutscher Meister in der Randsportart aller Randsportarten, so: „Es geht um die Balance und das Körpergefühl, und die Kinder sollen sich natürlich auch etwas trauen.“ Und dazu soll der Parcours dienen, den die Kinder frei benutzen dürfen und für den sich Sammet jede Woche etwas Neues einfallen lässt.