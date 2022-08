Kunstschau documenta zur Halbzeit mit 410 000 Besucher

Am Montag kündigte die documenta die Einordnung einiger Werke an - als Reaktion auf die Antisemitismus-Vorwürfe, die die Schau dieses Jahr überschatten. "Um die documenta fifteen als Ort des gegenseitigen Lernens und Verstehens zu stärken, fügt die Künstlerische Leitung mehreren Arbeiten in der Ausstellung derzeit Kontextualisierungen in verschiedenen Formaten bei", hieß es in der Pressemitteilung. Dieser Prozess sei bereits initiiert und werde sukzessive fortgeführt. "Zudem wird die angestrebte Zweisprachigkeit (Englisch/Deutsch) in der Ausstellung verstärkt weiterverfolgt, indem weitere Label- und Wandtexte auf Deutsch ergänzt werden, um die Zugänglichkeit der Beiträge zu erhöhen."