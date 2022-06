Kunstschau Vorbild Reisscheune: Diese documenta wird anders

Kassel - Die documenta in Kassel gilt als die wichtigste Kunstschau der Welt, aber selten war die Spannung so groß wie in diesem fünfzehnten Jahr. Noch wissen nur wenige, was die Besucher der "Weltkunstschau" ab dem Wochenende (18.6.) zu sehen bekommen. Klar ist vor allem eins: Diese documenta wird anders.