Kunsttempel 25 Jahre Guggenheim Bilbao

Die über 100 Werke, die bis zum 21. August in der spanischen Stadt zu sehen sind, stammen alle aus den Sammlungen der Guggenheim-Museen in New York und Venedig. Unter ihnen das großformatige Gemälde "Nunc Stans" (Stehendes Jetzt) und die farbige clownhafte Skulptur "Bidon l'Esbroufe" (Scheinbluff), wegweisende Arbeiten des Begründers der "Art brut" oder "Außenseiter-Kunst".