Kurznachrichtendienst Erstnutzer glaubt an die Zukunft der SMS-Kurznachricht

"Wenn ich manchen Freunden von mir etwas über Facebook Messenger schicke, kriege ich nach zwei Wochen eine Antwort - schicke ich ihnen eine SMS, antworten sie sofort." Bei anderen Freunden sei es umgekehrt - die antworteten sofort über Messenger und benutzten SMS gar nicht mehr. "Ich weiß, welches Medium ich für welche Leute nutzen muss", so Papworth. Der Brite arbeitete in den 90ern in England für den Dienstleister Sema Group, der Vodafone beim SMS-Start unterstützte. Inzwischen lebt Papworth in Kanada, wo er für eine andere IT-Firma tätig ist.