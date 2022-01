Länderspiel in Mannheim Sieg gegen die Schweiz: Handballer bestehen EM-Test

Der Auftritt der DHB-Auswahl beim 30:26 (15:14)-Sieg am Freitag in Mannheim hatte dem Bundestrainer schon recht gut gefallen, auch wenn er ein gemischtes Fazit zog. "Wir haben phasenweise gut gespielt, aber nicht so flüssig. Die Jungs haben in der Woche viel gemacht und waren nach dem harten Training müde", sagte Gislason.