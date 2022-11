Hannover - Nach Koalitionsverhandlungen im Eiltempo hat die voraussichtliche neue Landesregierung in Niedersachsen die nächste Hürde genommen. Auf einem SPD-Parteitag stimmten die Delegierten und der Landesvorstand am Samstag in Hannover mit großer Mehrheit für den Vertrag mit den Grünen - es gab eine Gegenstimme. Am Sonntag wollen die Grünen entscheiden, ob sie den Koalitionsvertrag annehmen.