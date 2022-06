Landgericht Braunschweig Gericht aktiviert "Plan B" im Diesel-Betrugsprozess

Nicht nur für die vier Männer, die in der ersten Prozessrunde wegen mutmaßlichen gewerbs- und bandenmäßigen Betrugs mit millionenfach gefälschten Abgaswerten vor Gericht stehen, ist es eine heikle Sache. Auch das Gericht musste sich schon Vorwürfe anhören. Dabei wollte Schütz durch die Abtrennung des Verfahrensteils gegen den früheren VW-Chef Martin Winterkorn eigentlich eine Beschleunigung erreichen.

Der Ex-Konzernlenker darf der Hauptverhandlung dank eines ärztlichen Attests nach mehreren Hüft-OPs bis auf weiteres fern bleiben. Dagegen wollen Verteidiger der anderen Vier und die Staatsanwaltschaft Winterkorn im Gerichtssaal sehen, selbst falls der Angeklagte Nummer fünf die Beweisaufnahme dann komplizierter machen sollte. Doch so oder so zog es sich schon in die Länge. Auch die Ankläger versuchten, Winterkorn vorzuladen. Und 34 von 38 maßgeblichen Zeugen verweigerten die Aussage.

"Das Thema hatte eine gewisse Schamgrenze" - so brachte es ein Entwicklungsingenieur an einem der letzten Prozesstage Ende April auf den Punkt. Der 59 Jahre alte Zeuge berichtete, nach seiner Erinnerung sei über Dinge wie ein Abgas-Täuschungsprogramm betriebsöffentlich - etwa in der Kantine - nie geredet worden. Nur vor oder nach Besprechungen habe man auf den Fluren das eine oder andere Wort hören können. Bei den angeklagten Ex-Managern und -Ingenieuren hieß es bislang oft, sie seien sich keines illegalen Tuns bewusst gewesen. Insgesamt hat die Strafkammer Termine bis in den Sommer 2023 geplant.