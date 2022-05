Landtag CDU-Politiker Rhein neuer hessischer Ministerpräsident

Bouffier war dienstältester Ministerpräsident

Nach fast zwölf Jahren an der Spitze der Landesregierung hatte der 70 Jahre alte Bouffier sein Amt am Dienstag abgegeben. Er war der dienstälteste Ministerpräsident in Deutschland. Am Montagabend war Bouffier mit einer feierlichen Serenade im Biebricher Schloss verabschiedet worden.