Latin-Rock Gitarren-Legende Carlos Santana wird 75

Der kleine Carlitos fing an, Geige zu spielen, sein Vater gab ihm Unterricht. Die Mutter brachte ihm unterdessen das "Streben nach Spitzenleistungen" bei. "Meine Mutter sagte: "Ja, wir sind arm, aber wir sind nicht dreckig und eklig, mach das Haus sauber.""

Später wechselte Santana zur Gitarre. Als die Familie nach San Francisco in die USA umzog, konnte der Teenager dort viele seiner musikalischen Vorbilder wie B.B. King live auf der Bühne sehen. In den 1960er Jahren gründete er die "Santana Blues Band". Als der 22-jährige Santana 1969 beim "Woodstock"-Festival schweißgebadet und mit strubbeligen Locken in hautenger Weste "Soul Sacrifice" spielte, wurden er und seine Band mit einem Schlag berühmt - dabei erschien das erste Album der Band erst zwei Wochen später. "Es war beängstigend, auf ein Meer von Menschen zu blicken, ohne überhaupt eine Platte auf dem Markt zu haben. Und plötzlich stehst du auf der Bühne mit Jimi Hendrix, Sly Stone, The Who und all den anderen."

Bald war der "Gott der Gitarre" mit Hut, Schnurrbart und schulterlangen Locken mindestens genauso berühmt wie "all die anderen" - er gilt als einer der virtuosesten Gitarrenspieler aller Zeiten, wurde mit zahlreichen Musikpreisen ausgezeichnet, und seine mehr als 40 Alben verkauften sich millionenfach.

Klänge wie eine innige Umarmung

Seine Musik sei einfach eine "Art guter Serviceleistung", sagt Santana. Er braucht nur ein paar Noten anzustimmen, dann erkennen Millionen Menschen weltweit seinen ganz speziellen Sound. "Der Klang, für den ich stehe, wird mit der ersten Note erkannt", sagt der Vater dreier Kinder, der mit seiner zweiten Ehefrau im Westen der USA lebt. "Manchmal muss man einen Ton lange halten, um tiefer darin zu versinken. Es ist so, als ob man jemanden liebt und es beim Wiedersehen nach langer Zeit eine innige Umarmung gibt."

Santana spielte mit Band, mit Gastmusikern oder auch alleine und integrierte immer neue Einflüsse in seine Musik: Jazz, Klassik, afrikanische und indische Elemente. Seinem Latino-Gitarrensound blieb er trotz allem treu - schließlich war dieser zu seinem Markenzeichen geworden. Songs wie "Oye Como Va" und "Samba Pa Ti" wurden zu Klassikern. Nachdem einige Alben schlechter liefen, gelang Santana 1999 ein sensationelles Comeback mit "Supernatural", das mit neun Grammys ausgezeichnet wurde und sich 25 Millionen Mal verkaufte - und Songs wie "Smooth" und "Maria, Maria" zu Welthits machte.

Aber Hits seien ihm gar nicht mehr so wichtig, sagt Santana. Es gehe um die Musik an sich. "Jede Note, die ich im Lauf meines Lebens noch spiele, soll himmlisch und korrekt sein."