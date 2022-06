Laut Fußballexperten Bundesliga wird durch WM "einfach ein bisschen schlechter"

Könnte das Stichwort Belastungssteuerung ein Schlüsselfaktor für die kommende Spielzeit werden? "Der Hauptunterschied wird sein, dass du in der Saison nicht viel trainieren kannst, sondern quasi einfach nur noch regenerierst", ist sich Rafelt sicher. Wird nun in der Saisonvorbereitung gezielt auf den engen Spielplan hintrainiert? "Es ist ja nicht so, dass man über vier Wochen etwas ändern kann, dass die Spieler auf einmal einen Tag weniger Regeneration durch die Saison hinweg brauchen. Wenn das ginge, würde man das sowieso schon machen", erklärt Rafelt.