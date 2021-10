Leichtathletik Erst die Waden, dann die Oberschenkel

Markgröningen - Nach knapp zwei Jahren Pause ging Jasmin Klotz aus Markgröningen beim Generali Marathon in München wieder bei einem offiziellen Wettkampf an den Start. Von knapp 11 000 Startern lief sie in 2:50.22 Stunden gleich auf den starken vierten Platz. Klotz, die für das Team Ortema startet und 2019 den Dresden-Marathon gewonnen hatte, lief damit nicht nur als drittbeste Deutsche, sondern auch als Dritte ihrer Altersklasse auf das Podium. Die Siegerin Corinna Harrer aus Regensburg benötigte für die 42,195 Kilometer eine Zeit von 2:43.11 Stunden. Sie darf sich damit auch Deutsche Marathonmeisterin 2021 nennen.