Leichtathletik Geher Hilbert und Linke kritisieren fehlende Anerkennung

Geher-Kollege Christopher Linke schließt sich der Kritik an der Abseitsstellung seiner Sportdisziplin trotz der letzten Erfolge an. "In Deutschland merken wir gar nichts, es hat nichts gebracht", meinte auch der WM-Vierte von 2019. Der Potsdamer startet zum Auftakt der WM in der Nacht zum Samstag (0.10 Uhr MESZ/sportschau.de und ARD) als Medaillenanwärter über 20 Kilometer.