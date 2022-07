Leichtathletik Göring springt mal wieder am höchsten

Höher als Johanna Göring springen zur Zeit nur wenige. Ihre Ausnahmestellung in der deutschen Hochsprunglandschaft hat die Nachwuchs-Athletin des SV Kornwestheim am Wochenende bei ihrem Sieg bei den deutschen Meisterschaften der U18-Jugend in Ulm wieder unter Beweis gestellt. Bis zu einer Höhe von 1,87 Metern benötigte die U18-Vize-Europameisterin jeweils nur einen Versuch. Erst als mit 1,90 Meter eine potenzielle Saisonbestleistung aufgelegt wurde, war Schluss.