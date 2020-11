Leichtathletik Peter Gamper: Ein Leben als Staffellauf

1967 heiratete er seine Renate, aus der Ehe gingen zwei Söhne hervor: Der ältere Mario spielte Tischtennis und trat vor allem beruflich in die Fußstapfen seines Vaters, er arbeitete viele Jahre lang in der gleichen Branche – allerdings im Textbereich – und erhielt ebenfalls eine Reihe an Auszeichnungen. Der jüngere Florian folgte dem Vater im sportlichen Bereich, wurde mehrfacher Hessenmeister über 100 und 200 Meter sowie 1997 deutscher Hallenmeister über die 200 Meter. Mit der Staffel holte er den Titel über die 4x200 Meter in der Halle sowie über die 4x100 Meter im Freien – ebenso wie der Vater übrigens mit dem FV Salamander Kornwestheim. Peter Gamper lebte mit seiner Familie in Düsseldorf und Frankfurt und ist seit 1976 in Nieder-Roden beheimatet.

Peter Gamper feierte seine größten sportlichen Erfolge in der Staffel. Die Teamarbeit prägte auch sein weiteres Leben. Nach erfolgreichem Grafikdesign-Studium (heute: visuelle Kommunikation) an der Staatlichen Akademie für Bildende Künste in Stuttgart bestimmte fortan die Werbung seinen Weg. „Es gibt nichts Härteres als eine Werbeagentur“, sagt er. Auf die zahlreichen Auszeichnungen durch den Art Directors Club ist er ebenso stolz wie auf seine sportlichen Erfolge. Mit 54 Jahren erfüllte sich Gamper noch einmal einen Jugendtraum, als er eine Berufung an die Bauhaus-Universität Weimar erhielt und dort zehn Jahre lang als Dozent wirkte, seine Erfahrungen aus dem Bereich visuelle Kommunikation an die Studierenden weitergab.

Am Montag nun steht sein 80. Geburtstag an. Aufgrund der Corona-Beschränkungen wird es nur eine kleine Feier geben. Seine Söhne, die beide in Berlin leben, haben ihr Kommen angekündigt. „Florian habe ich schon seit einem Jahr nicht mehr gesehen“, bedauert er. Allerdings kommuniziert die Familie wöchentlich über einen Videotelefon-Dienst. Und auch der Sport spielt weiter eine Rolle in seinem Leben: Dreimal die Woche walkt er mit einer Gruppe der TG Nieder-Roden für eine Stunde durch die nähere Umgebung. „Ansonsten genießen wir morgens das ausgiebige Frühstück und das Zeitungslesen“, lacht der Jubilar. Und da steht heute sogar wieder einmal etwas über den besten Lauf seiner Karriere drin.