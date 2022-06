Insgesamt 228 Einsätze fürs Nationalteam

Da waren Weltmeister (Guido Müller, Dieter Gebhard), Olympiateilnehmer (Karin Reichert-Frisch, Reinhold Boschert, Walter Adams, Willi Maier, Peter Esenwein) und mehr als 30 Deutsche Meister. Die anwesenden Athleten kamen auf insgesamt 228 Einsätze für die deutsche Nationalmannschaft in einer Zeit, in der es neben Welt- und Europameisterschaften in der Leichtathletik auch noch Länderkämpfe gab. Drei ehemalige Salamander-Leichtathleten waren vor Ort, die mit dem Silbernen Lorbeerblatt die höchste Auszeichnung erhielten: Karin Reichert-Frisch, Walter Adams und Dieter Gebhard. Alleine die Ehrenliste von Guido Müller, bekannt auch als der „Usain Bolt der Senioren-Leichtathletik“, ist bezeichnend: 48-facher Weltmeister, 101-facher Europameister, 160-facher Deutscher Meister im Seniorensport nach seiner aktiven Laufbahn bei Salamander Kornwestheim.