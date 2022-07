LeichtathletikWM DLV-Cheftrainerin redet WM-Fehlstart schön

"Traditionell ist es so, dass wir immer bei Weltmeisterschaften wegen der Zeitplangestaltung schwer in die Wettbewerbe kommen", erklärte Annett Stein vor dem "Museum of Natural and Cultural History" in Eugene. Die Hoffnungsträger würden in WM-Hälfte zwei ihre Auftritte haben. "Ich erwarte noch eine sehr große Leistungssteigerung, auch Medaillen und Punkte", sagte sie.