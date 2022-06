Leipzig 15.000 Fans strömen zum Wave-Gotik-Treffen - Jubiläum 2023

Festivalsprecher Cornelius Brach konstatierte zum Finale am Montag "allenthalben große Freude und Erleichterung". Bei den Bands und Zuschauern habe man viele Emotionen erleben können. "Künstler hatten Tränen in den Augen, weil sie nach so langer Zeit mal wieder vor großem Publikum auftreten konnten. Und auch die Fans waren glücklich, ihre Stars endlich wiedersehen zu können", sagte Brach der Deutschen Presse-Agentur.