Leipziger Buchmesse Kunst als Heimat: "Ein von Schatten begrenzter Raum"

Telefoniert die Protagonistin mit ihren Eltern in der Türkei, hört sie die Militärhubschrauber über Istanbul kreisen. Wenn sie Mutter und Vater besucht, raten sie ihr, sich nicht vor die Fenster zu setzen - wegen der Gefahr, dann leichter erschossen zu werden. Ende der 1970er Jahre herrschten in Teilen der Türkei bürgerkriegsähnliche Zustände. Die politischen Morde, Anschläge und Ausschreitungen sind immer wieder Thema. Die Mutter der Erzählerin sammelt in einem Schuhkarton Todesmeldungen aus der Zeitung. Und in Berlin? Macht die "Hölle eine Pause", heißt es im Buch. Die Erzählerin streift durch die Straßen, verbringt die Tage im Theater. Für eine Zeit zieht sie nach Paris, lernt die französische Sprache mit Edith Piafs Texten, arbeitet an einer Brecht-Inszenierung, zieht durch die Cafés, verliebt sich. Schließlich landet sie in Bochum und arbeitet dort am Schauspielhaus. Anfang der 1980er schreibt sie ihr erstes Theaterstück.

Es folgen Auftritte als Schauspielerin, weitere Theaterstücke, Erzählungen und Romane. Alles wird in "Ein von Schatten begrenzter Raum" rekapituliert. Auch die Rezeption ihres Werkes in Deutschland ist Thema, das immer wieder auf ihre türkische Herkunft reduziert wurde. Dabei sind Özdamars Texte viel zu ausufernd und experimentell, inspiriert von türkischer Literatur genauso wie von französischem Kino oder deutschem Theater, um sie auf ein Thema zu reduzieren.

Es ist jedenfalls so beklemmend wie inspirierend, was die Autorin ihren Leserinnen und Lesern in "Ein von Schatten begrenzter Raum" zumutet. Man ist erschüttert über die politischen Beschreibungen der Vergangenheit und Gegenwart und angesteckt von der Lebendigkeit ihrer Erzählungen. Nach der Lektüre dieses Künstlerinnen-Romans hat man eine unglaubliche Lust, mehr von den Autorinnen und Autoren zu lesen, die Özdamar zitiert - und vor allem von ihr selbst.

- Emine Sevgi Özdamar: Ein von Schatten begrenzter Raum, Suhrkamp Verlag, 763 Seiten, ISBN 978-3-518-43008-8.