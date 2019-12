Leseratte Anziehen wie eine Zwiebel

Das mit der Kleidung ist gar nicht so einfach im Winter. Denn frieren will ja keiner, wenn es richtig frostig wird. Aber wer zu dick eingepackt ist, kann sich kaum bewegen und erkältet sich schnell, wenn beim Fahren das Schwitzen losgeht. Deshalb sollten Radfahrer darauf achten, dass sie sich im Zwiebelprinzip anziehen. Das bedeutet: mehrere Schichten übereinander. Und wenn es zu warm wird, einfach eine Schicht ausziehen. Da man sich Nässe ruckzuck einen Schnupfen holt, sollte die äußerste Zwiebelschicht wasserabweisend sein und am besten nicht schwarz wie ein Panther sein, sondern lieber in knalligen Farben. Dann wird man von Autofahrern und Fußgängern auch nicht übersehen. Damit die Hände und Füße nicht kalt werden, helfen warme Schuhe und dicke Handschuhe. Und auf dem Kopf gehört unter den Helm ein Stirnband oder eine Mütze, damit die Ohren nicht einfrieren. Aber nicht zu dick - sonst sind die Huppen von Autos nicht mehr zu hören.