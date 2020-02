Leseratte Ihre Hoheit Alexandra I.

„Als Prinzessin hat man vor allem repräsentative Aufgaben. Das bedeutet, ich stehe stellvertretend für die ganze Narren-Ober-Liga. An Ordensabenden anderer Vereine verteile ich Geschenke an deren Mitglieder. Bei Veranstaltungen der NOL begrüße ich Gäste und bin repräsentativ anwesend.“ Die Leseratte hört gespannt zu. „Vielleicht ist sie doch eine echte Prinzessin“, denkt sie sich. „Am Tag des Rathaussturms übernehmen die Fasnetsvereine das Rathaus Kornwestheims. Dann übernehme ich die Macht über die Stadt“, erklärt Alexandra Freudl weiter ihre Aufgaben. „Außerdem werden am Faschingsdienstag die Prinzen oder Prinzessinnen und die Vereinspräsidenten aller Fasnetsvereine Württembergs in das Stuttgarter Schloss eingeladen. Was mich da erwartet, weiß ich allerdings selber noch nicht.“