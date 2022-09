Lettland Rätselhafter Absturz von Kleinflugzeug in der Ostsee

Flugzeug hätte in Köln-Bonn landen sollen

Bei dem Flugzeug handelte es sich um eine Cessna 551, wie die schwedische Zeitung "Dagens Nyheter" berichtete. Die Maschine flog über die Insel Rügen hinaus, gelangte in den schwedischen Luftraum, flog südlich von Gotland weiter in Richtung des Golfs von Riga und stürzte dann ins Meer. Eigentlich hätte das Flugzeug am frühen Abend am Flughafen Köln-Bonn landen sollen.