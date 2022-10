Leute DJ BoBo rät Musik-Stars zu Gelassenheit

DJ BoBo, bürgerlich Peter René Baumann, ist einer der wenigen Künstler der Eurodance-Zeit, die noch Lieder schreiben und mit ihren Konzerten große Hallen füllen. Seinen ersten Hit hatte er 1992 mit "Somebody Dance with Me". Es folgten weitere Hits wie "There Is a Party", "Freedom" und "Pray". Seiner Biografie zufolge verkaufte er mehr als 15 Millionen Tonträger weltweit. Anlässlich seines 30-jährigen Bühnenjubiläums geht er 2023 erneut auf Tournee ("Evolut30n").