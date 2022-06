Schon beim Jesus-Musical "Die Passion" im April war Gottschalk ohne Locken mit kürzeren Haaren zu sehen. In "Die Passion - Live" hatten mehrere Schauspieler und Sänger die Leidensgeschichte Jesu in einer modernen Variante mit Hilfe deutscher Popsongs nachgespielt. In Essen war dafür eine große Bühne aufgebaut worden. Der einstige "Deutschland sucht den Superstar"-Sieger Alexander Klaws spielte Jesus, Gottschalk fungierte als Erzähler.