Leute Kardashians gratulieren Großmutter zum 88. Geburtstag

Auch Matriarchin Kris Jenner gratulierte ihrer eigenen Mutter und postete dazu eine Reihe an Fotos. Auf einem davon besucht MJ sie offenbar nach einer Entbindung am Krankenhausbett. Model Kendall teilte in ihrer Story ein Bild, auf dem sie und Kylie als kleine Mädchen neben MJ stehen. MJ hatte immer wieder Auftritte in der Reality-Show "Keeping up with the Kardashians" und ist auch in deren Nachfolger-Show "The Kardashians" zu sehen.