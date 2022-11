Berlin (dpa) - Tokio-Hotel-Gitarrist Tom Kaulitz träumt von einem Weihnachtsmarkt in Hollywood - und zwar nach deutscher Tradition. "Ich will auch unbedingt einen Weihnachtsmarkt in Los Angeles aufmachen", sagte der 33-Jährige der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. "Einen richtig deutschen Weihnachtsmarkt."