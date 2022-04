Linke in Hessen Linksjugend: Weitere Betroffene sexueller Übergriffe

Die hessische Linke hatte nach Angaben des geschäftsführenden Landesvorstands ab Ende November 2021 Kenntnis von den Vorwürfen. Die Partei habe seitdem begonnen, "diese auf allen Ebenen aufzuarbeiten". Als weiteren Schritt zur Aufarbeitung will der hessische Landesverband "neutrale" Vertrauensleute finden, wie er am Samstag erklärte. Diese sollen in der Partei keine Ämter und Funktionen innehaben. Die Suche wolle man nach Ostern abschließen.