Literatur Esther Kinskys bewegendes Erinnerungsbuch "Rombo"

Schon vor dem Erscheinen vom "Rombo", was übersetzt soviel heißt wie Dröhnen oder Rollen, wurde Esther Kinsky für einen Ausschnitt aus dem Text mit dem erstmals vergebenen W.-G.-Sebald-Literaturpreis ausgezeichnet. Mit dem 2001 verstorbenen Autor ("Die Ringe des Saturn"; "Austerlitz") verbindet Kinsky das Interesse an Erinnerung und Gedächtnis, und Ausgangspunkt für die Exkursionen zu vergessenen Schicksalen ist für beide oft die Topografie. Dabei mag Esther Kinsky, wie sie vor Jahren in einem Interview mit dem Deutschlandfunk sagte, den Trendbegriff "Nature Writing" für sich nicht so gern. Ihr Buch "Hain", das 2018 den Preis der Leipziger Buchmesse gewann, trug bewusst den neutralen Untertitel "Geländeroman".