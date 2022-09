Literatur Ferdinand von Schirach über Krisen und das Schreiben

Er selbst verspüre eine "Grundtraurigkeit, die alles durchtränkt", erzählte von Schirach, der sich auch früher schon in Medien über eigene Erfahrungen mit Depressionen geäußert hatte. Depressive Episoden begännen für ihn oft mit der "Vorstellung, dass Öl von der Decke tropft und alles überzieht, dass es in mich eindringt, in jede Zelle, und ich am Ende selbst zum blauschwarzen Öl werde", sagte er dem "Süddeutsche Zeitung Magazin". Anders als früher komme er nun mit der Erkrankung zurecht: "Heute ist es viel harmloser, es sind jetzt Gedankenschleifen, aus denen ich nicht mehr aussteigen kann."