In diesem Jahr kam die Bücherschau besonders politisch daher. "Inmitten einer bedrückenden weltpolitischen Lage sendete diese Messe wichtige Signale: Das persönliche Gespräch ist in Zeiten aufgeheizter Debatten ein Gegenmittel zu Polarisierung", sagte Buchmessen-Direktor Juergen Boos am Sonntag.