Literatur Löst Merkel wirklich Mordfälle in der Uckermark?

Er tendiert - Safier sagt "gravitiert" - zum Thema Holocaust. Er hat jüdische Wurzeln, auch wenn er aus der jüdischen Gemeinde ausgetreten ist. Safiers Großeltern starben im Holocaust, sein Vater wurde von der Nationalsozialisten in Wien verhaftet, konnte aber nach Palästina fliehen. Im Bestseller-Roman "28 Tage lang" beschreibt David Safier den harten und tödlichen Alltag im Warschauer Ghetto und das Leben einer jungen Heldin, die schmuggelt.

Auch im Film "Love gets a room" geht es um ein Drama und um Liebe und Überleben vor dem Hintergrund eines Theaterstücks, auf das Safier zufällig stieß. Es wurde im Januar 1942 im "Theater Femina" im Warschauer Ghetto aufgeführt. "Über diese Komödie haben die Leute damals in ihrem Elend gelacht, fünf Monate bevor sie deportiert wurden", sagt Safier, der die Rechte an dem Stück erwarb. Es entstanden ein Hörspiel, ein Buch und der Kino-Film, dessen Handlung Safier an den Linien des Theaterstücks entwarf und dramatisch gestaltete.

Gut gemachte Pralinées

Im Grundsatz gehe es in vielen seiner Bücher und Filme um universelle Themen. "Das Leitmotiv von "28 Tage lang" ist ja die Frage: Was für ein Mensch will ich sein?", sagt der Autor, der einiges von seinem Handwerk auch als Journalist lernte. "Was ist moralisch richtig?" Eine solchen Ansatz verfolgt der in Bremen verwurzelte Safier bei "Miss Merkel" natürlich nicht: "Die Miss Merkel-Romane sind - hoffentlich - sehr gut gemachte Pralinées. Etwas, was den Leuten schmeckt, gefällt, Genuss bereitet, ablenkt."

Erfolg und Verkaufzahlen sprechen für sich. Die Romane erscheinen unter anderem auch in Italien, Spanien, Dänemark, den Niederlanden und Estland. Und auch wenn es eine Kunstfigur ist: Viele Leser können sich die Altkanzlerin wohl sehr gut als Meisterdetektivin vorstellen. "Wir wissen es ja auch nicht: Vielleicht löst sie tatsächlich Mordfälle in der Uckermark. Bis jetzt ist es nicht widerlegt", sagt Safier schmunzelnd.

Das könnte wohl nur Angela Merkel selbst aufklären. Dem Vernehmen nach soll sie die Bücher gelesen haben. Aber auch das weiß man nicht genau: "Wir bitten um Verständnis, dass wir grundsätzlich keine Auskunft über das private Leseverhalten der Bundeskanzlerin a. D. geben", ließ ihr Büro wissen.