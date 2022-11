Literatur Stephen Fry wandelt auf den Spuren Homers

Fry adaptiert Homers Geschichte humorvoll

Fry überträgt das komplexe Gerüst des Homer-Epos in eine lebhafte, detailreiche Prosa. Es ist ein Genuss, egal ob man den Troja-Mythos erstmals liest oder schon tiefe Kenntnis über die "Ilias" besitzt.

Dabei ist sein Stil an einigen Stellen durchaus vom antiken Dichter inspiriert, indem er etwa pedantisch Familienverhältnisse, Stammbäume und Herkunftsorte teils seitenlang aufführt. "Haben Sie Nachsicht mit mir", schreibt er über sein "Feuerwerk der Geografie und Genealogie". Für Kenner des griechischen Mythos sind solche Stellen eine Freude.

Während Fry in den Vorgänger-Bänden noch stärker auf den Effekt seines Witzes setzte, so kommt doch auch "Troja" nicht gänzlich ohne britischen Humor aus. "Heirate Klytämnestra!", lässt er etwa Odysseus zu Mykenes König Agamemnon sagen. "Was soll schon schief gehen?" Wenn der Ehemann in spe nur wüsste!

Stephen Fry: Troja. Von Göttern und Menschen, Liebe und Hass, Aufbau Verlage, 391 S., 26 Euro, ISBN 978-3-351-03927-1