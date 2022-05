Live-Events Neustart für große Jazzfestivals - mit einer Lady als Star

"Immer wenn ich die Bühne betrete, ist das der Ort, wo ich sein möchte. Da finde ich meine Freiheit, da möchte ich dann nie wieder weg", sagt die Lady lachend im dpa-Interview. Ihr Entdecker und Produzent Chris Seefried kündigt an, dass der Band-Sound in Berlin, Hamburg, Montreux und Rotterdam voller als auf Platte sein könnte. Also mit Drums und dem renommierten Keyboarder Kenneth Crouch - "aber es ist immer noch dieselbe Idee, mit einer tollen Sängerin im Mittelpunkt".

Nach der ausgiebigen Tournee 2022 soll es nächstes Jahr ein zweites Album von Lady Blackbird geben - wohl mit mehr selbstkomponierten Songs als auf dem Debüt. "Ich bin ja auch eine Songwriterin", sagt Munroe. "Daher wird es künftig mehr eigene Lieder von mir geben."

In Berlin, das mit dem seit 2014 veranstalteten Club-Festival XJazz! ab diesem Mittwoch (4.5.) den Anfang macht, tritt Lady Blackbird am Freitagabend auf. Zuletzt hatte die immer beliebter werdende Konzertreihe in Kreuzberg fast 20 000 Besucher (2019) verzeichnet. Das neue Programm bietet vor allem jüngere, aufstrebende Jazz-Musiker wie José James, Nubya Garcia, Timo Lassy Trio oder Emma-Jean Thackray und Dutzende noch eher unbekannte Acts auf.

John McLaughlin in Hamburg

Neben vielen Talenten finden sich beim ElbJazz an Pfingsten auch berühmte Namen des Jazz wie John McLaughlin & The 4th Dimension, Melody Gardot oder Nils Landgren Funk Unit. Das traditionell zweitägige Musikfestival im Hamburger Hafen und in der Hamburger HafenCity gibt es bereits seit 2010.

Das Programm des Festival-Klassikers Montreux ist stets besonders breit gefächert - es umfasst diesmal zahlreiche Rock- und Popkünstler von a-ha über Björk bis zu Van Morrison, daneben Jazz-Größen wie Gregory Porter, Herbie Hancock oder Jamie Cullum. Stilistische Offenheit ist ebenso typisch für das Rotterdamer North Sea Jazz Festival - in diesem Jahr mit einem bunt schillernden Spektrum von Alicia Keys über Fatoumata Diawara und Hiromi bis zum Vijay Iyer Trio und Charles Lloyd.

Die Festival-Termine: XJazz! Berlin 4.-8. Mai; ElbJazz Hamburg 3./4. Juni; Montreux Jazz Festival 1.-16. Juli; North Sea Jazz Festival 8.-10. Juli.